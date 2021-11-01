В Красноярском крае руководителя лесничества подозревают в получении крупной взятки

В Красноярском крае руководителя лесничеств подозревают в получении крупной взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшего руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничеств подозревают в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело завели на основании материалов, представленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции.

Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. В январе 2016 года к мужчине обратился предприниматель, который занимался заготовкой леса. Попросил отвести ему деляну. И тогда подозреваемый решил получить с этого личную прибыль. 300 тысяч предприниматель должен был передать ему и еще 300 тысяч рублей внести на счет лесничества как оплату за приобретаемый объем древесины. На самом деле эта деляна подлежала санитарной вырубке. Это первый эпизод.

Есть и второй: в мае 2016 года подозреваемый получил от этого же лесозаготовителя взятку в сумме 200 тысяч рублей – за другую деляну. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.