В Красноярске 13-летний подросток дважды ударил ножом 11-летнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 11-летнего мальчика дважды ударил ножом 13-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ЧП в Красноярске на улице Амурской: на детской площадке 11-летнего ребенка дважды ударили ножом – в грудь и в живот. Напал на него 13-летний подросток. Ребенок доставлен в больницу, прооперирован и находится под наблюдением врачей.

В Следственном комитете рассказали, что конфликт между детьми произошел в воскресенье, 31 октября.

13-летний подросток, ударивший мальчика ножом, согласно уголовному кодексу, еще не достиг возраста уголовной ответственности, но это не значит, что он вернется к своей привычной жизни. Его поставят на учет в ПДН, а на весь период следствия он будет находиться в Центре временного содержания для несовершеннолетних. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство малолетнего».