Турагентства, салоны красоты и музеи Красноярского края получат средства для поддержки бизнеса

На поддержку могут рассчитывать предприниматели 17 отраслей, в том числе - парикмахерские и салоны красоты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с 1 ноября 2021 года предприниматели могут воспользоваться новыми мерами господдержки. Одна из мер поддержки – льготный кредит по ставке 3% годовых в 35 банках. Заем предоставляется предприятиям и организациям на полтора года из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита – до 18 месяцев. В первые полгода предприниматели могут не вносить платежи по кредиту – ни проценты, ни основной долг, а после в течение второго полугодия погашать заем равными долями. Главное условие – сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Выдача льготных кредитов завершится 30 декабря 2021 года.

Прежде всего, это касается отраслей, наиболее пострадавших от экономической нестабильности из-за пандемии, - гостиничного бизнеса, кинотеатров, музеев, зоопарков, турагентств, стоматологий, химчисток, парикмахерских и салонов красоты, а также организаций, которые оказывают услуги по дневному уходу за детьми. Всего в списке 17 отраслей.

Кроме того, малые и средние предприятия региона и социально ориентированные некоммерческие организации могут воспользоваться безвозмездными грантами. Это единовременные выплаты из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Для получения средств предпринимателям нужно подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Деньги придут в течение 8 рабочих дней после подачи заявки. Выплаты начнутся уже 15 ноября. Также получателей поддержки однократно освободят от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а тех в свою очередь – от выплаты подоходного налога с таких средств.

– Новые федеральные меры поддержки призваны помочь бизнесу адаптироваться к новым ограничительным условиям из-за COVID-19. Кроме того, нашим агентством подготовлены предложения для нового пакета региональных мер поддержки, которые сейчас прорабатываются правительством края, – отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова. – Также хочу напомнить о том, что в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес может воспользоваться финансовыми продуктами центра «Мой бизнес», который в этом году пересмотрел условия предоставления микрозаймов, чтобы они стали доступны большему количеству предпринимателей.

Более подробная информация о новых мерах поддержки на сайте министерства экономического развития РФ в разделе «Экономика без вируса».