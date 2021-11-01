Россельхозбанк научит фермеров Красноярского края и Хакасии развивать агротуризм

Россельхозбанк запустил виртуальный практикум на базе платформы Своё Родное. За городом, чтобы помочь фермерам сориентироваться в особенностях индустрии гостеприимства. Благодаря сервису банка пользователи из Красноярского края или республики Хакасия могут усовершенствовать свой агротуристический бизнес или запустить его с нуля. Онлайн-обучение доступно всем желающим и совершенно бесплатно.

«В наших сибирских регионах, Красноярском крае и Хакасии, агротуризм, к сожалению, пока не очень развит. Хотя все возможности у нас для этого есть: огромные территории, красивые пейзажи, климат подходящий и для зимних развлечений, и для летнего отдыха. Среди наших клиентов есть фермеры, которые могут организовывать конные прогулки, турпоходы, рыбалку, приглашать на собственное сыроваренное производство. Мы призываем всех предпринимателей, которые только задумываются о развитии этих направлений, попробовать свои силы с помощью платформы Своё Родное. За городом», -- рассказала директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

«Главные составляющие успеха в агротуризме — это энтузиазм, инициатива и профессиональное знание нюансов. Чтобы досконально разобраться во всем самостоятельно, понадобятся долгие годы. Пользователи Своё Родное. За городом смогут начать агробизнес или вывести свое фермерское хозяйство на новый уровень за предельно короткий срок, с помощью экспертизы и удобных цифровых сервисов РСХБ», — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Виртуальный практикум – это комплексный цифровой сервис, состоящий из следующих блоков:

- школа для тех, кто хочет развивать сельский туризм, но не знает, с чего начать. Формат обучения похож на профессиональную переподготовку – с установочной теорией и полезной практикой от экспертов отрасли;

- профессиональное менторство и поддержка по всем возникающим вопросам – от составления бизнес-плана и подачи заявки на гранты или субсидии до юридического сопровождения и всех тонкостей продвижения конечного пакета услуг;

- платформа для размещения туристических предложений, которые увидят тысячи потенциальных туристов.