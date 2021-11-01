В Красноярском крае за сутки от COVID-19 скончались 30 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 12:00 часов 1 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 131 931 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 681 случай заболевания. Статистика не внушает оптимизма: в Красноярске – 149 случаев за сутки, в Ачинске – 51, Минусинске – 35, Канске – 34, в Назаровском районе впервые такой показатель – 29, а самом Назарово – 26, в Шушенском районе – 25 случаев.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 212 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 827 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 578. Проведено тестов на коронавирус всего 3 983 563, из них за последние сутки 7 622.

Данные от регионального минздрава по количеству выздоровевших и скончавшихся. За сутки данные по вылечившимся от коронавируса – 557 человек. Всего с начала пандемии – 116 182 человек. Скончались за сутки 30 человек, с начала пандемии 6 609.

Добавим, что с субботы 30 октября в Красноярском крае действуют новые ограничения – вход в торгово-развлекательные центры и учреждения культуры только при наличии сертификатов, подтверждающих наличие вакцинации или перенесенного заболевания.