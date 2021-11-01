В КрУДор рассказали о самых опасных из-за гололеда участках трасс в Красноярском крае

На загородных трассах в Красноярском крае выпал снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю назвали самые опасные из-за снега и гололеда трассы.

1 ноября в Красноярске прошла первая метель. За час город засыпало снегом, но к обеду почти все растаяло. На загородных трассах иная ситуация, там выпал мокрый снег, а из-за низкой температуры на дорогах образовался лед и снежный накат.

Из-за снегопада самые крупные трассы в Красноярском крае назвали опасными. Ситуация осложняется еще и высокой интенсивностью движения на них:

- Красноярск - Железногорск,

- Красноярск - Енисейск,

- Канск - Абан - Богучаны,

- Саяны,

- Канск - Тасеево - Устье,

- Ачинск - Бириллюсы,

- Ачинск - Ужур - Троицкое,

- Шарыпово - Ужур - Балахта.