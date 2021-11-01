В КрУДор рассказали о самых опасных из-за гололеда участках трасс в Красноярском крае

На загородных трассах в Красноярском крае выпал снег
Фото: Мария ЛЕНЦ
В управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю назвали самые опасные из-за снега и гололеда трассы.
1 ноября в Красноярске прошла первая метель. За час город засыпало снегом, но к обеду почти все растаяло. На загородных трассах иная ситуация, там выпал мокрый снег, а из-за низкой температуры на дорогах образовался лед и снежный накат.
Из-за снегопада самые крупные трассы в Красноярском крае назвали опасными. Ситуация осложняется еще и высокой интенсивностью движения на них:
- Красноярск - Железногорск,
- Красноярск - Енисейск,
- Канск - Абан - Богучаны,
- Саяны,
- Канск - Тасеево - Устье,
- Ачинск - Бириллюсы,
- Ачинск - Ужур - Троицкое,
- Шарыпово - Ужур - Балахта.