В Красноярске в Центр информационных технологий нагрянули силовики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в Центр информационных технологий нагрянули сотрудники Управления ФСБ по краю. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на телеграм-канал бывшего красноярского чиновника Алексея Аксютенко. По предварительной информации прошли обыски, были изъяты документы, оргтехника. По неподтвержденной пока информации заявление на увольнение написали руководитель Центра и курирующий его чиновник.

В министерстве цифрового развития края подтвердили, что в Центре действительно провели оперативные мероприятия и запросили материалы. Однако обысков и изъятия компьютеров не было. В Управлении ФСБ информацию пока не комментируют. С чем это связано, пока официально не уточняется. Наверняка в скором времени удастся выяснить все подробности визита силовиков в подведомственное министерству цифрового развития края учреждение.