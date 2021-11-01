В Красноярске перестали прививать вакциной «Спутник Лайт» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы не смогут привиться вакциной «Спутник Лайт». Только – ревакцинироваться, то есть применять спустя полгода после основной вакцинации. Такое решение принял Минздрав РФ, вскоре такой пункт появится в Методических рекомендациях. «Спутник Лайт» - единственная российская однокомпонентная вакцина, облегченный вариант «Спутника V», которая подходит для второй, третьей прививки. Но для первой все же медики рекомендуют другие – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

В последние недели на «Лайт» появился большой спрос среди красноярцев. После того, как объявили об ужесточении антиковидных мер, как стало известно, что в общественные места будут пускать только при наличии QR-кода, горожане двинулись за прививками в поликлиники и внебольничные пункты вакцинации. Было удобно: поставил один укол, тут же получил сертификат с QR-кодов – и все двери открыты. А сейчас у входа в пункты вакцинации висят объявления: «Спутник Лайт» отсутствует.

Добавим, что на минувшей неделе красноярцы побили рекорды вакцинации – 10 094 человека в день.