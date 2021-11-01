Умные дома в Красноярске: жилой комплекс «Кристалл» подключили к цифровым сервисам «Ростелекома»

Жилой комплекс «Кристалл» из двух высотных зданий с подземным паркингом на улице Ладо Кецховели в Красноярске оснастили сервисом «Ростелеком. Ключ». Уже при въезде в квартиру новоселы будут обеспечены «Умным домофоном», «Умным лифтом», системами телеметрии и видеонаблюдения.

«Ростелеком. Ключ» — это комплекс цифровых решений, позволяющий контролировать безопасность имущества и жильцов, а также дистанционно управлять электронными системами дома.

«“Кристалл” является одним из примеров того, как можно по-современному и грамотно подходить к жилому строительству. Для того, чтобы объекты отвечали требованиям жильцов, с точки зрения телекоммуникационной инфраструктуры здесь продумано все: от проведения к домам выделенной оптической линии до монтажа оборудования», — рассказала руководитель группы бизнес-анализа массового сегмента Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Кузакова.

Благодаря мобильному приложению «Ростелекома» можно из любой точки мира, где есть интернет, управлять своим домом. Например, при звонке в домофон — видеть гостя, вести диалог с ним и открывать дверь подъезда. Также через приложение можно вызвать лифт и отправить его на нужный этаж. Установленная система видеонаблюдения обеспечивает трансляцию и хранение записей того, что происходит на автопарковке, во дворе дома, подъездах и лифтах. Телеметрия («Умные счетчики») отображает индивидуальные и общедомовые объемы потребленных ресурсов, ведет соответствующую статистику и аналитику. Жильцы могут пользоваться как полным перечнем услуг системы «Ростелеком. Ключ», так и частью из них.

«“Ростелеком” позволил сделать наш премиальный жилой комплекс “умным”. Новоселы получают возможность управлять всеми услугами по обслуживанию дома через мобильное приложение. Это действительно просто, удобно и важно с точки зрения обеспечения безопасности», — прокомментировал Семен Лайкевич, представитель застройщика жилого комплекса «Кристалл».

Узнать подробнее о сервисе «Ростелеком. Ключ» или оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.