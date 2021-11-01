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Происшествия1 ноября 2021 8:34

В Красноярском крае экс-директор птицефабрики вернул в бюджет похищенные 4,5 миллиона рублей

Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае экс-директор птицефабрики вернул в бюджет похищенные 4,5 миллиона рублей. Фото: СК

В Красноярском крае экс-директор птицефабрики вернул в бюджет похищенные 4,5 миллиона рублей. Фото: СК

Бывший директор Боготольской птицефабрики в рамках расследования уголовного дела вернул в бюджет 4,5 миллиона рублей. Дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере уже направлено» в суд на рассмотрение по существу. Подробности это криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2017 году обвиняемый приобрел для птицефабрики клетки для кур-несушек. За бывшее в использовании оборудование он заплатил 2 миллиона рублей. А через 2 года, в 2019-м решил получить субсидию, которая выделялись из краевого бюджета сельхозпредприятиям на возмещение части затрат на покупку оборудования. Подмахнул документы, в которых указал стоимость клеток, как новых, 9 миллионов рублей. Ему перечислили 50 % от этой суммы, деньги он потратил на свои личные нужды. Но проверка выявила факт мошенничества, после чего и было заведено уголовное дело.