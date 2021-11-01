В Хакасии 7-летняя девочка-инвалид замерзла в огороде Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии 7-летняя девочка-инвалид замерзла в огороде. Случилось это в селе Целинное Ширинского района в ночь с 27 на 28 октября. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, семья девочки – многодетная. У нее самой были заболевания нервной и кровеносной системы. В связи с этим она нуждалась в постоянном присмотре и уходе.

Предположительно ночью ребенок самостоятельно вышел из дома в огород, но вернуться назад не смогла. По предварительным данным судебно-медицинского исследования смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения организма. Вопрос к родным: как же так получилось, что они не спохватились, не бросились искать девочку? Ведь если ее смерть наступила от переохлаждения организма, а температура воздуха по ночам совсем не зимняя, то сколько времени девочка пробыла в огороде?

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».