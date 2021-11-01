В Красноярске прокуратура запретила строительство многоэтажки возле автозаправки. Фото: прокуратура

Прокуратура Красноярска запретила строительство многоэтажного дома в Кировском районе на основании того, что это нарушило права дольщиков на безопасное проживание. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, разрешение на строительство муниципалитет выдал в нарушение требований закона.

Дом должен был появиться в санитарно-защитной зоне двух объектов. Первый объект – автозаправочная станция. Второй объект – кислородная станция. Это взрыво- и пожароопасный производственный объект III класса опасности. При этом застройщиком при проектировании не было учтено непосредственное расположение жилого дома вблизи опасных объектов, а также уровни шума, вибрации и иных негативных воздействий от деятельности предприятий.

Еще до начала строительства жилого дома прокуратура направила в суд иск о признании незаконными выданных разрешений на строительство. До суда заключение договоров с дольщиками было запрещено. И суд все требования удовлетворил.