В Красноярске из-за коронавирусных ограничений закрылись два бара Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за коронавирусных ограничений закрылись два бара. Администрация заведений объявила об этом на своих страницах в соцсетях. «Прекращаем работу до лучших времен. Ведь какая это работа – до 23 часов» - сообщает «Пошли в школу» на проспекте Мира. Правда, кофейня «Батончик», которая находится там же, будет работать днем.

Rock Jazz Cafe на Сурикова также до лучших времен уходит в вынужденный отпуск. Фишка заведения – дискотеки под живую музыку до утра, то есть то, чего сейчас делать нельзя. «Недавно вышло новое постановление, согласно которому мы не можем работать в полноценном режиме – проводить фирменные дискотеки с живой музыкой до самого утра. Грустно, что нам мешают дарить гостям незабываемые эмоции и рушат атмосферу, которую мы выстраиваем снова и снова. Но важно: это не навсегда, мы ждем, когда снимут ограничения по времени работы», - сообщается в инстаграме кафе.

Добавим, что ограничения по времени работы кафе с 23:00 до 7:00 действуют с 19 октября.