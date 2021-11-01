В Красноярске прошли тренинги корпоративной программы СУЭК «Лидеры изменений»

Участники игры смогли «примерить» разные роли – от рабочего до топ-менеджера компании. Фото предоставлено компанией

В Красноярске прошел цикл мероприятий по оценке и развитию управленческих навыков руководителей Угольного дивизиона АО «Сибирская угольная энергетическая компания». В них участвовали около 60 представителей производственно-технического блока СУЭК с предприятий угледобычи и сервиса от Кузбасса до Владивостока.

Мероприятие проходило в формате стратегической игры – бизнес-симуляции.

– Год назад СУЭК взяла курс на трансформацию, – рассказала директор по управлению персоналом АО «СУЭК» Галина Тихонова. – Рынок динамично меняется, и компания должна становиться гибкой, чтобы оперативно реагировать и внедрять изменения. Так в СУЭК появилась «Программа развития руководителей Угольного дивизиона» – управленцев уровня «генеральный директор минус два – минус три», имеющих достаточный потенциал, чтобы стать лидерами этих изменений.

Сначала в программу вошли 800 руководителей производственного блока со всех предприятий СУЭК, основной акционер которой – Андрей Мельниченко. После дистанционного тестирования, интервью по компетенциям до заключительного этапа дошли самые лучшие участники. Кстати, при проведении дистанционных мероприятий впервые в России был использован робот. Кроме вербальных ответов он анализировал скорость реакции на вопрос, интонацию, доброжелательность.

– Здесь в Красноярске собралась фактически элита – действующие руководители, производственники, а производство – это наша основная деятельность, передовая изменений, и очень важно выявить лидеров, которые смогут курировать стратегические для производственной деятельности компании проекты, – пояснила Галина Тихонова.

Тренинг помог оценить привычные производственные процессы и выстроить командные отношения. Фото предоставлено компанией

Формат бизнес-симуляции для завершающего оценочного этапа тренинга был выбран неслучайно.

– У игры есть несколько основных составляющих. С точки зрения HR она позволяет посмотреть на поведение и компетенции игроков в нестандартной обстановке, когда они поглощены процессом, раскрепощены. Для самих участников это развивающая игра: в ее основе лежат реальные производственные кейсы, и игрокам предстоит не только найти их решение, но и выработать стратегию, воплотить ее в жизнь и получить конкретный результат, – говорит директор международной тренинговой компании, бизнес-тренер, коуч Сергей Фадеев.

Во время игры у участников была возможность «примерить» разные роли – от рабочего до топ-менеджера компании, что позволило посмотреть на одни и те же ситуации с разных ракурсов.

По отзывам участников тренинга, бизнес-симуляция стала для них точкой роста, как в оценке привычных производственных процессов, так и в выстраивании коммуникаций, командной работе.

– Каждое такое мероприятие выводит нас на следующую ступень, – уверен главный механик – начальник механического управления АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Павлюкович. – В процессе игры, раскрываясь, мы начинаем более эффективно взаимодействовать в команде, мы слушаем и слышим друг друга. Благодаря таким мероприятиям, знаниям в нас вложенных, компания научила нас работать в команде. А что такое команда? Это весь трудовой коллектив, люди от руководителя до рабочего, у которых должны быть понятные общие цели, взаимоуважение, возможность обратной связи, и только такая команда гарантирована на успех.

По итогам мероприятия сформируют «золотой» резерв управленцев, который станет основным ресурсом СУЭК для восполнения собственных потребностей в управленческом персонале. Также в 2021 году в компании был «перезапущен» Корпоративный университет – в нем внедряются новые прогрессивные форматы обучения. Традиционными станут и подобные бизнес-симуляции: предполагается, что в перспективе в такие игры будут вовлечены сотрудники всех функциональных направлений СУЭК.