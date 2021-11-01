В Красноярске ночью сгорели три частных дома. Стоп-кадр видео

Минувшей ночью с 31 октября на 1 ноября в Красноярске сгорели три частных дома. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение на пульт диспетчера поступило в 04:13 по местному времени. Полыхали дома № 50, 52, 54 на улице Пастеровской – это Николаевка, Октябрьский район.

На момент, когда прибыло первое подразделение, дома были полностью охвачены огнем, существовала угроза распространения на соседние строения. Погибших и травмированных, к счастью, нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Есть информация, что два из трех сгоревших домов – заброшенные, только в одном жила семья.

К 5 часам утра пожар был локализован, но ликвидация продолжается даже после 9 часов. 15 пожарных на 4 единицах техники продолжают проливать сгоревшие дома водой, чтобы не допустить повторного возгорания.