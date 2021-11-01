Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу несколько кадровых перестановок произошло на минувшей неделе в правительстве Красноярского края. Самое громкое назначение – пост министра экономики региона заняла 34-летняя Анна Гарнец. Она заменила Егора Васильева, который был избран депутатом Законодательного Собрания края. Анна Гарнец до этого руководила проектным отделом министерства, теперь на это место назначена Елена Брюханова.

Экс-руководитель ГИБДД края Алексей Членов назначен на должность полномочного представителя губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району. А бывший заместитель Алексея Членова, Ренат Даутханов, перешел на должность заместителя регионального министра транспорта.

Также стало известно, что Евгений Ганчуков освобожден от должности заместителя министра строительства Красноярского края, он уволен с 29 октября по собственному желанию. Документы о кадровых перестановках подписал первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин.