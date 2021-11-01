Международный авиахаб в Красноярске может войти в маршрутную сеть авиакомпании Emirates Sky Cargo Фото: Мария ЛЕНЦ

Аэропорт Красноярска может войти в маршрутную сеть одной из ведущих авиакомпаний мира Emirates Sky Cargo. Этот проект с представителями компании обсудит губернатор Красноярского края Александр Усс на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Глава региона вошел в состав российской правительственной делегации по личному приглашению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В ходе рабочей поездки пройдет ряд встреч Александра Усса с деловыми кругами ОАЭ, посвященных развитию международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Проект авиахаба входит в КИП «Енисейская Сибирь».

Помимо встречи с Emirates, губернатор обсудит с представителями транснациональной логистической компании DP World возможность участия в проекте в качестве резидента со строительством собственного логистического центра компании.

Также Губернатор посетит крупнейший в мире парк солнечных батарей Solar innovation centre, где ознакомится с инновациями в сфере альтернативных и чистых источников энергии.

Помимо этого, в планах главы региона посещение национальных павильонов России и других государств – ОАЭ, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Саудовской Аравии.