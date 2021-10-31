В Красноярском крае за сутки ковидом заболели 684 человека

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31 октября в Красноярском крае установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 654 случая за сутки. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразились 131 250 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 566 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 116 525 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человека8. Общей сложности от болезни скончались 6 559 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 963 контактных человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 839 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 379. Проведено тестов на коронавирус всего 3 975 941, из них за последние сутки 14 050, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.