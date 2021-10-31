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Общество31 октября 2021 12:01

В Красноярском крае могут запретить шум в «тихий час» с 13 до 15 часов

Такой проект опубликовали на сайте краевого правительства
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Шуметь и делать ремонт с 13 до 15 часов будет нельзя, если примут новый законопроект

Шуметь и делать ремонт с 13 до 15 часов будет нельзя, если примут новый законопроект

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на рассмотрении появился новый проект с изменениями в закон о тишине. Как сообщает в правительстве региона, новые поправки могут появиться уже в ближайшее время.

Так, авторы законопроекта предлагают ввести в регионе «тихий час» с 13 до 15 часов, из-за того, что большинство жалоб приходится на нарушение тишины именно в это время.

Если проект одобрят, то в регионе нельзя будет шуметь:

В будни — с 22:00 до 7:00;

В воскресенье и в нерабочие праздничные дни — 22:00 до 9:00;

С 13:00 до 15:00 ежедневно, кроме нерабочих праздничных дней.