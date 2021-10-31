Полицейские Красноярского края нашли мужчину, укравшего бензопилу в 2012 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сотрудники полиции раскрыли кражу бензопилы, совершенную около 9 лет назад – еще в 2012 году. Как рассказали в МВД, мужчина, укравший строительный инструмент, работал на стройке у потерпевшего.

Все произошло в Большеулуйском районе. Ранее судимый мужчина, работавший на стройке, решил построить на своем участке баню, но чтобы не покупать дорогой инструмент, «одолжил» бензопилу за 6000 рублей у своего работодателя, но никому ничего не сказал.

Мужчина, владевший бензопилой, в один день инструмент не обнаружил и написал заявление в полицию. Раскрыть кражу строительного инструмента не удалось, виновник не был наказан. Но спустя 9 лет, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый житель села Сучково Большеулуйского района.

Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.