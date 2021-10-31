Красноярскому водителю-вахтовику грозит 6 месяцев ареста за поддельный медосмотр

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Красноярский водитель-вахтовик ожидает суда после того, как предоставил своему работодателю поддельную справку о пройденном медицинском осмотре. Как сообщает пресс-служба МВД, работник транспортной компании купил медосмотр за 3700 рублей в интернете.

Справка о медицинском осмотре мужчине понадобилась для того, чтобы отправиться на вахту на Крайний Север. Он приобрел её в интернете, предоставил работодателю и потребовал возместить потраченные на неё деньги.

Обман вскрылся тогда, когда представитель компании решил проверить подлинность медицинского осмотра. Было написано заявление в полицию.

Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». В настоящее время материалы расследования с обвинительным постановлением направлены в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 месяцев ареста.