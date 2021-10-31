В Красноярске пьяный водитель на «Ладе Приоре», пытаясь скрыться от ГИБДД, наехал на бордюр и опрокинул авто

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске пьяный автолюбитель на «Ладе Приоре» опрокинулся после наезда на бордюрный камень. Как сообщили в ГИБДД, мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС, но немного не рассчитал скорость.

Авария произошла в ночь на 31 октября. Инспекторы ДПС дежурили на транспортной развязке перекрестка Семафорная – Матросова, когда заметили «Ладу Приору». Вместо того, чтобы остановиться по требованию сотрудников, водитель «Лады» решил увеличить скорость и сбежать. Но ему удалось проехать всего около 50 метров – затем машина наехала на бордюр и опрокинулась. К счастью, пассажиру и водителю медицинская помощь не понадобилась.

Оказалось, что автолюбитель был пьян, и уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

На водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.