В Красноярске ожидаются морозы до -16 на нерабочей неделе и снег

Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящая нерабочая неделя в Красноярске будет довольно морозной и снежной. Синоптики прогнозируют похолодание до -16 градусов и ежедневные, пусть и небольшие, но снегопады.

Понедельник и вторник, 1 и 2 ноября, будут довольно теплыми – днем температура опустится не нижу -2 градусов тепла, будет идти снег, сильного ветра не ожидается – в понедельник порывы будут достигать до 5-6 метров в секунду, а во вторник всего до 2м/с.

Морозная погода придет в Красноярск в среду, 3 ноября – температура деем резко упадет до -12, а ночью синоптики прогнозируют до -16 градусов. Также в течение суток будет идти снег, и появится небольшой ветер до 2 метров в секунду.

В четверг и пятницу, 4 и 5 ноября, минусовая температура будет держаться примерно на одно уровне – днем до -14, а ночью до -16. Но вот ветер в эти дни усилится – порывы будут достигать до 6 метров в секунду.