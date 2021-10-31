Красноярец Петр Ян стал временным абсолютным чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр Ян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красноярский боец Петр Ян стал временным Абсолютным чемпионом UFC в легчайшем весе, одержав победу над американским спортсменом Кори Сендхагеном со счетом 49-46. Этот поединок стал вторым по значимости событием турнира UFC 267. Бой проходил в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

Изначально противником сибирского бойца должен был стать Алджамейн Стерлинг, после поединка с которым, 7 марта 2021 года Петр Ян потерял свой чемпионский пояс. Скандальный бой с использованием запрещенного приема (удар коленом в голову – прим.ред.) лишил Петра титула чемпиона. Должен был состояться реванш, но Стерлинг отказался выходить в октагон, сославшись на травму шеи. Тогда руководство UFC организовало Яну бой со следующим претендентом на чемпионский титул. На момент очного боя Сендхаген занимал третью позицию в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

Встреча сибирского бойца Петра Яна и американца Кори Сендхагена в октагоне длилась 5 раундов, что является максимально возможным. Поединок был очень насыщенным на различные приемы и оказался довольно конкурентным. Бой завершился практически с минимальным разрывом в счете 49-46 в пользу Яна, победу сибиряка судьи признали единогласно.