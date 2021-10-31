Ради спасения кованой беседки на Каче, красноярцы завели ей инстаграм аккаунт

Фото: instagram.com/kacha_krsk/

В Красноярске собственный инстаграм аккаунт появился у кованой беседки на реке Кача, которую, согласно планам благоустройства, запланировано заменить на деревянную. Некоторых красноярцев такой расклад не устраивает, и они пытаются спасти кованую беседку необычным способом.

- Здравствуй, житель Красноярска! Я кованая беседка на набережной Качи. Я радовала тебя долгие годы, но за мной забывали ухаживать. Когда я услышала про ремонт, то очень обрадовалась! Но зря... Оказалось, что меня хотят разобрать и заменить на деревянную. Деревянные беседки — очень современно, стильно! Их много на других набережных Енисея и уже на части реки Кача. Но таких кованых беседок больше нет нигде! Помогите мне остаться на Каче! Пусть меня отремонтируют и подкрасят, и я буду украшать набережную ещё долгие годы, - гласит подпись к единственной фотографии в аккаунте.

Создавшие аккаунт красноярцы уже продумали текст обращения к властям и сейчас ищут жителей, готовых подписаться под ним ради сохранения беседки. Также кованая беседка призывает всех жителей сделать фото в беседке и поставить хештег #ЯМЫКОВАНАЯБЕСЕДКА, чтобы администрация города заметила, насколько данная архитектурная форма важна для горожан.