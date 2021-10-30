Новый рекорд: в Красноярском крае ковид подтвердился еще у 680 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидемиологическая ситуация в Красноярском крае продолжает ухудшаться. Специалисты оперштаба зафиксировали очередной рекорд суточной заболеваемости. За 24 час наличие инфекции подтвердилось у 680 человек. Такий высокой цифры не фиксировалось ни разу с начала пандемии.

Всего за время ведения статистики ковид был подтвержден у 130 566 жителей пандемии.

Смертность соответствует привычным показателям: 29 летальных исходов за сутки.

Сейчас под медицинским наблюдением на дому находятся 45 503 контактных человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3 988 человек.