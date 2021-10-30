В Красноярском крае могут ввести тихий час в дневное время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Запретить шуметь среди дня могут власти Красноярского края жителям региона в ближайшее время. К действующему закону о тишине готовится ряд поправок.

В частности, в случае утверждения поправок, соблюдать тишину, то есть не заниматься ремонтом, не слушать громко музыку и не запускать салюты. Примечательно, что о ночных шумных вечеринок в соседских квартирах и бурных скандалов речи пока не идет. Если тихий час введут, то он будет действовать с 13:00 до 15:00.

По статистике, около 80% жалоб на шумных соседей остаются только на бумагах в полиции. Ответственности за громкие разборки по ночам в законе не предусмотрено. Не исключено, что во время обсуждения поправок к законопроекту, это все же будет учтено.