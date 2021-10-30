Следить за очередями в пунктах вакцинации можно будет в онлайн-режиме Фото: Мария ЛЕНЦ

Для тех красноярцев, которые решили на «ковидных каникулах» вакцинироваться от коронавируса, но переживают, что придется провести по несколько часов в очередях на прививку, оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией запустит новый сервис. Теперь трижды в день в телеграмм-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск» и в канале оперштаба в Viber будет публиковаться информация о количестве человек, ожидающих прививку в конкретном внебольничном пункте.

Это позволит людям выбирать посещение наиболее удобных для них пунктов. Также будет вестись отчетность о том, сколько человек прошли вакцинацию.

— Сейчас система работы с внебольничными пунктами проходит тестирование. Мы надеемся, что такая информация будет полезна жителям Красноярска и позволит распределить нагрузку между пунктами вакцинации, сократить время ожидания в очереди, а также увеличить число прививаемых, — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Отмечается, что данные будут обновляться 12.00, 15.00 и 18.00 по местному времени.