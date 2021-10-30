В Красноярском крае задержали буйного мужчину Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В поселке Успенка полицейские задержали буйного мужчину. О том, что в здание местной администрации пришел некий человек и ведет себя неадекватно, сообщили очевидцы. Люди сразу заподозрили: тот или находится под запрещенными веществами, либо смертельно пьян.

Приехавший наряд полиции дебошира задержал и отвез к нему домой, где провел обыск.

– Был обнаружен и изъят мешок, наполненный веществом растительного происхождения, неприкрыто стоявший на кухне, а также металлическая тарелка с кашеобразным веществом коричневого цвета, стоящая в духовой печи. В ходе экспертизы установлено, что содержимое мешка является марихуаной массой 4,4 килограмма, а в тарелке – смесь гашиша массой около 1 грамма и масла каннабиса массой порядка 5 граммов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозят 10 лет колонии за незаконное хранение наркотиков.