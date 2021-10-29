В Красноярске заканчивается вакцина «Спутник Лайт» Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцы жалуются: во внебольничных пунктах вакцинации им отказываются ставить «Спутник Лайт». В региональном минздраве прояснили ситуацию: действительно, этот вид вакцины заканчивается. Но в целом дефицита нет, есть ведь и другие, хватит на всех, даже с учетом повышенного спроса. Например, «Спутника V» в крае около 300 тысяч доз, новые поставки будут по графику.

Почему сложилась такая ситуация, нетрудно понять. Чем ближе жесткие ограничительные меры (ходить в кино, театры, спортзалы можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании), тем больше людей идет прививаться. И всем нужно поскорее, чтобы за один раз: укололся и тут же получил заветный сертификат.

«Спутник V» - двухкомпонентная вакцина, второй ставится через 21 день. Поэтому все просят «Спутник Лайт».

Ранее депутат Заксобрания Илья Зайцев отметил: «За последний день более 10 тысяч жителей региона (10 094) поставили вакцину от коронавируса. Это самые высокие показатели за все время вакцинации в Красноярском крае».