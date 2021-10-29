В красноярских школах ежедневно проверяют организацию питания

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В школах Красноярска каждый день проводят проверки организации питания детей. Напомним, в 2021 году вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников 1-4 классов. Поэтому власти города совершенствуют систему контроля за питанием. Ежедневно специалисты «Центра питания» лично проверяют качество школьных блюд.

Очередная проверка прошла в пищеблоке школы №135 в Кировском районе, где ребятам на завтрак предложили творожную запеканку, бутерброды с джемом, чай и традиционную выпечку.

- Мы ежедневно выезжаем на пищеблоки школ города, где оцениваем, как организовано питание в каждой столовой. Пробуем каждое блюдо, которое приготовили повара. На основании собранной информации – организации приготовления пищи, вкусовых качеств блюд – даем рекомендации оператору питания или школьным поварам, как можно улучшить процесс, – отметил Максим Батуров, заместитель руководителя главного управления образования.

Максим Батуров пробует, что приготовили школьные повара. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В этой школе за питание детей отвечает ООО «РИЧ». Столовая в учебном заведении работает по 12-дневному цикличному меню, которое разработано оператором питания и согласовано директором школы. Чтобы качество питания соответствовало требованиям и нормативам, летом в пищеблоке школы установили новое оборудование – пароконвектомат, холодильный шкаф и посудомоечную машину.

Качество школьных блюд оценивают и родители. Они могут прийти в столовую в любой удобный для них день и попробовать школьный завтрак или обед. Информация о результатах родительского контроля обязательно выкладывается на официальном сайте школы. Кроме того, в школе №135 хотят ввести новую практику – анкетировать учеников, учитывать их замечания и предложения по работе школьной столовой и качестве блюд.

НАША СПРАВКА

Из 112 городских общеобразовательных учреждений – 10 осуществляют питание учащихся самостоятельно (сотрудники пищеблоков находятся в штате учреждения). Это школы №148, 154, 158, гимназии №1, 5, 6, 14, лицей №9, образовательный комплекс «Покровский», школа-интернат №1.

Три компании организуют питание в 103 образовательных учреждениях: ООО «РИЧ» отвечает за школы правого берега, ООО «Кулинар» и ООО «КрасПит» – за учреждения на левобережье.