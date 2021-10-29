В Красноярском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались 27 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12:00 часов 29 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 129 886 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 661 случай заболевания. В Красноярске – 142 случая, Минусинске – 44, в Шарыпово – 30, в Ачинске – 27, Норильске – 28 заболевших за сутки, в Дивногорске – 26.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 44 839 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 569 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 344. Проведено тестов на коронавирус всего 3 949 081, из них за последние сутки 13 668. Все эти данные – без учета закрытых городов Зеленогорска и Железногорска.

Информация от регионального минздрава: всего выздоровевших от коронавируса – 114 497 случаев, в том числе за сутки – 555. Летальных исходов всего- 6 522, в том числе за минувшие сутки скончались от осложнений, связанный с ковидом, 27 человек.