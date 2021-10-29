В 2021 году более 300 экспортеров Красноярского края получили поддержку в центре «Мой бизнес»

На заседании Совета по экспорту. Фото: krskstate.ru

Поддержку в центре «Мой бизнес» в 2021 году более 300 экспортеров. Об этом сообщила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова на первом заседании Совета по развитию экспорта Красноярского края при губернаторе края.

- В настоящее время в нашем регионе продолжается работа по формированию эффективной системы поддержки предпринимателей-экспортеров. Для этого, в том числе, разработан проект региональной программы по развитию экспорта и формируется база экспортеров края. И Совет по развитию экспорта, который был создан в этом году, является одной из площадок, где предприниматели могут рассказать власти о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей экспортной деятельности, чтобы мы могли готовить действительно эффективные решения, – отметила Татьяна Бочарова.

В рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» на всех этапах экспортной сделки поддержку предпринимателям края оказывает региональный Центр поддержки экспорта, структурное подразделение центра «Мой бизнес».

- За 9 месяцев текущего года 305 компаний получили поддержку, 50 из них отчитались экспортными контрактами на общую сумму 7,5 млн долларов США. Большой интерес у предпринимателей традиционно вызывают организационные услуги по участию в международных выставках и бизнес-миссиях, встречи с иностранными делегациями. Отмечу, что сегодня все наши услуги упакованы в «коробочные» продукты, что обеспечивает комплексный подход к оказанию поддержки, – подчеркнул руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Также экспортеры края могут воспользоваться мерами поддержки Минпромторга России, а также обратиться в общественные объединения предпринимателей. Например, Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата оказывает помощь по внешнеэкономической экспертизе для таможенных целей. Представители «Деловой России» и «Опоры России» проводят консультации для действующих и потенциальных экспортеров. А при содействии Управления внешних связей губернатора края в регионе проводятся международные мероприятия с участием представителей бизнеса.

Все о поддержке экспортеров в Красноярском крае можно узнать по телефону 8-800-234-01-24 или на сайте мойбизнес-24.рф.