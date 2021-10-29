Программа «Комплексное территориальное развитие Красноярского края» поможет экономике малых городов и сельских территорий

В Ужурском районе в селе Ашпан строят молочную ферму Фото: Мария ЛЕНЦ

С 2022 года в крае начнет действовать новая государственная программа «Комплексное территориальное развитие Красноярского края», разработанная по поручению губернатора региона Александра Усса. Исполнителем программы выступит министерство экономики и регионального развития.

Мероприятия госпрограммы направлены на комплексное инвестиционное и инфраструктурное развитие территорий на основе проектов локальной экономики, применения механизмов стимулирования инвестиционной активности. Основой госпрограммы стали муниципальные комплексные проекты развития (МКПР), которыми предусмотрено создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры при условии реализации инвестиционных проектов.

Отметим, что объем частных инвестиций в проекты «Локальной экономики» уже достигает 16 миллиардов рублей. Например, в Ужурском районе в селе Ашпан строят молочную ферму, а в самом Ужуре – комбикормовый завод. Общий объем инвестиций оценивается в 718 млн рублей. В селе Тубинск Краснотуранского района практически построен крупный животноводческий комплекс на 1200 голов двойного стада стоимостью около 2 млрд рублей. Одновременно, для снятия инфраструктурных ограничений, необходимо проложить новый водопровод и отремонтировать дороги в Ужурском районе, привести в нормативное состояние детский сад, спортзал и пищеблок школы, построить водонапорную башню, приобрести и установить крытое спортивное сооружение в Тубинске.

14 МКПР сейчас реализуется в крае и большинство – уже с помощью государства. Общая стоимость создания объектов инфраструктуры оценивается на уровне 1,5 миллиардов рублей.

Бюджет государственной программы «Комплексное развитие территорий Красноярского края» на 2022 – 2024 годы составляет более 2,3 миллиардов рублей. В том числе на поддержку муниципальных комплексных проектов развития будет направлено 450 млн рублей в 2022 году и по 500 млн рублей в 2023 и 2024 годах.

– Главы муниципальных образований проявляют живой интерес к новой госпрограмме, – отметила заместитель министра экономики и регионального развития края Светлана Сидельникова. – Участие в ней позволяет решить не только острые и давно назревшие проблемы, но и создать условия для оказания жителям новых видов коммунальных и социальных услуг, доступных и современных. Будь это занятия спортом, творчеством, образование или же чистый воздух и чистая вода. Решение конкретной задачи для жителей конкретного населенного пункта является самым мотивирующим сигналом к выстраиванию персональной жизненной стратегии, связанной непосредственно с местом работы и жизни.