Богучанская ГЭС произвела 115 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

27 октября 2021 года Богучанская ГЭС выработала 115-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С 1 января по 28 октября 2021 года Богучанская ГЭС произвела 13 млрд. 655,2 млн. кВт·ч. Рекордная суточная выработка Богучанской ГЭС за всю историю эксплуатации достигнута 16 октября 2021 года. В этот день в соответствии с требованиями энергосистемы по заданию ОДУ Сибири на Богучанской ГЭС были загружены 8 гидроагрегатов, которые произвели 62,463 млн. кВт·ч. Предыдущий рекорд, установленный 16 февраля, составлял 60,63 млн. кВт·ч.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. Электростанция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и Объединенного диспетчерского управления Сибири, своевременно изменяя расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей.

В третьем квартале 2021 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 3 млрд. 307,74 млн. кВт·ч электроэнергии. По информации Филиала Системного оператора – Красноярского РДУ, доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края составила 26,68% (11 млрд. 392,74 млн. из 42 млрд. 689,3 млн. кВт·ч). В суммарной выработке ГЭС края (30 млрд. 763,5 млн. кВт·ч) доля Богучанской ГЭС – 37%.