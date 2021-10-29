В Красноярске чиновника оштрафовали за оскорбление горожан в интернете Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске чиновника краевой администрации рублем наказали за публичное оскорбление горожан в интернете – на своей странице в «Фейсбуке». Мировой суд Октябрьского района вынес решение об уплате штрафа в размере 5 тысяч рублей. Прочитать сейчас скандальный пост нельзя – модераторы удалили его, а автора на время забанили. Но это успели прочитать и скопировать многие.

Напомним, что произошло все в августе этого года с приезда в Красноярск Алексея Ягудина. Именитый спортсмен и телеведущий снимал здесь передачу «Герои спорта». И выложил в своем «Инстаграме» несколько фотографий, признавшись в очередной раз в своей симпатии к городу. В эти дни над Красноярском висела плотная завеса дыма из-за якутских пожаров. Многие красноярцы резко и грубо высказались в ответ на этот пост, упрекнули, что спортсмен не увидел серое небо. Алексей Ягудин сразу же извинился.

А вот чиновник, представитель краевой власти, отреагировал еще более резко, назвал красноярцев, в том числе «плаксивым сбродом».

Получив решение мирового суда, он намерен подавать апелляцию.