В Красноярске школьник проварился в яму с кипятком Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в микрорайоне Солнечный школьник провалился в яму с кипятком. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Предварительно известно, что ЧП произошло на улице 60 лет Образования СССР, рядом с домом № 33. Сначала там прорвало сети горячего водоснабжения, в результате без отопления на ночь остались несколько домов. Затем возле ямы с кипятком оказался 14-летний подросток и упал в нее, получил ожоги. В полиции уточняют:

- 27 октября в вечернее время восьмиклассник, возвращаясь с прогулки, заметил около своего дома большую лужу, от которой шел пар. Чтобы пройти к подъезду, мальчик попытался обойти лужу, но провалился по пояс в яму с горячей водой.

Ему удалось выбраться из ямы самостоятельно, он дошел до квартиры, рассказал все родителям, а те вызвали скорую помощь. Сейчас пострадавший подросток находится дома, лечится.

По результатам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.