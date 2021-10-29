Красноярцы побили все рекорды по вакцинации – 10 тысяч человек за день Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцы побили все рекорды по вакцинации. В своем инстаграме депутат Заксобрания Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике, отметил: «За последний день более 10 тысяч жителей региона (10 094) поставили вакцину от коронавируса. Это самые высокие показатели за все время вакцинации в Красноярском крае».

Очевидно, что в связи с предстоящим ужесточением коронвирусных ограничений горожане спешат привиться. Или же это осознанное решение, принять которое заставляют показатели заболеваемости. Так, по данным на 12 часов 29 октября, в крае зафиксирован 661 новый случай заболевания. Ковидные отделения в больницах переполнены.

Очевидцы сообщают, что очереди на вакцинацию не только в поликлиниках. Горожане спешат во внебольничные пункты вакцинации, там ждать приходится по два-три часа.

Добавим, что в Красноярском крае вводятся строгие ограничения на посещение массовых мероприятий. Чтобы попасть в театр, кинотеатр, спортзал, необходимо будет иметь при себе паспорт и сертификаты вакцинации или переболевшего ковидом.