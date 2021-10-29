Жители Красноярского края стали больше смотреть хорроры этой осенью

Сезонный интерес к фильмам ужасов связан с календарными праздниками, такими как Хэллоуин Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителей Красноярского с начала осени вырос интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор. Такую статистику приводят аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив количество просмотров. Так, например, картины про апокалипсис посмотрел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра. Повышенное внимание к фильмам ужасов объясняют осенней хандрой и желанием снять стресс из-за новой волны коронавируса в России. Психологи считают, что такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Также растет сезонный интерес к фильмам ужасов, что связано с календарными праздниками, такими как Хэллоуин. По опросам ВЦИОМ, лишь 7% россиян отмечают этот праздник. Поэтому большинство красноярцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Аналитики «МегаФон ТВ» подсчитали, что в течение нескольких лет подряд на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

Каждый третий житель края отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*. На втором месте – истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». Среди полнометражных фильмов верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Синяя бездна 2», «Поворот не туда: Наследие», каждый из которых набрал лишь 2% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей края.

Топ-7 хорроров:

- «Синяя бездна 2»

- «Голем: Начало»

- «Поворот не туда: Наследие»

- «Проклятие Спящей красавицы»

- «Страшные истории для рассказа в темноте»

- «Джунгли»

- «Брешь»

Топ-7 сериалов в категории ужасы:

- «Противостояние»*

- «Ходячие мертвецы»

- «Чепелуэйт»*

- «Страна Лавкрафта»*

- «Хелстром»

- «30 сребреников»*

- «Земля монстров»*

*доступно в сервисе Amediateka на «МегаФон ТВ»