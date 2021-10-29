Жители Красноярского края стали больше смотреть хорроры этой осенью

Сезонный интерес к фильмам ужасов связан с календарными праздниками, такими как Хэллоуин
Фото: Мария ЛЕНЦ
У жителей Красноярского с начала осени вырос интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор. Такую статистику приводят аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив количество просмотров. Так, например, картины про апокалипсис посмотрел каждый третий зритель онлайн-кинотеатра. Повышенное внимание к фильмам ужасов объясняют осенней хандрой и желанием снять стресс из-за новой волны коронавируса в России. Психологи считают, что такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Также растет сезонный интерес к фильмам ужасов, что связано с календарными праздниками, такими как Хэллоуин. По опросам ВЦИОМ, лишь 7% россиян отмечают этот праздник. Поэтому большинство красноярцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Аналитики «МегаФон ТВ» подсчитали, что в течение нескольких лет подряд на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
Каждый третий житель края отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*. На втором месте – истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». Среди полнометражных фильмов верхние строчки рейтинга заняли «Голем: Начало», «Синяя бездна 2», «Поворот не туда: Наследие», каждый из которых набрал лишь 2% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 500 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей края.
Топ-7 хорроров:
- «Синяя бездна 2»
- «Голем: Начало»
- «Поворот не туда: Наследие»
- «Проклятие Спящей красавицы»
- «Страшные истории для рассказа в темноте»
- «Джунгли»
- «Брешь»
Топ-7 сериалов в категории ужасы:
- «Противостояние»*
- «Ходячие мертвецы»
- «Чепелуэйт»*
- «Страна Лавкрафта»*
- «Хелстром»
- «30 сребреников»*
- «Земля монстров»*
*доступно в сервисе Amediateka на «МегаФон ТВ»