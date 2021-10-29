В Красноярске мужчина совершил самоубийство под окнами ковидного госпиталя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина покончил с собой прямо под окнами ковидного госпиталя, который находится на улице Вавилова. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердил собственный источник. Также известно, что проверку проводят правоохранительные органы, в частности, следком.

Предварительно известно, трагедия произошла накануне вечером 28 октября. Женщина лечилась в этом госпитале, была в тяжелом состоянии. Мужчина пришел в приемный покой, чтобы, видимо, узнать о самочувствии матери или принес передачу, а там услышал новость, которую не смог принять.

Медики пытались спасти мужчину. К сожалению, не получилось. Очевидно, что сын не смог пережить потерю матери и находился в стрессовом состоянии.