Красноярским олимпийцам и паралимпийцам повысят краевые премии Фото: Мария ЛЕНЦ

Спортсменам из Красноярского края, участвовавшим в Олимпийских, Паралимпийских и Сурлимпийских играх, из бюджета региона выплачивается единовременное вознаграждение. Новость в том, что депутаты Законодательного Собрания согласились увеличить размер этой премии. Причем проголосовали «за» в первом и втором чтении единогласно.

По словам министра спорта Павла Ростовцева, в последний раз индексация проводилась в 2010 году, так что вопрос, как говорится, назрел. Теперь за победу в соревнованиях спортсмены края получат 6 миллионов рублей, за второе место – 5 миллионов рублей, за третье – 4 миллиона. За участие в играх атлетам заплатят по 200 тысяч рублей. Вместе со спортсменами вознаграждение получат и тренеры, подготовившие олимпийцев.

Отметим, что в прежней редакции закона суммы выплат для спортсменов и их тренеров составляли 1, 2 и 3 миллиона рублей соответственно, а за участие в играх – по 50 тысяч рублей.