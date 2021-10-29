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Общество29 октября 2021 8:03

В Красноярске с ноября продлят 37 маршрут до Восточного входа на Столбы

Теперь автобус будет ездить через Восточный вход национального парка «Красноярские Столбы» до оздоровительного комплекса «Гренада»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: администрация

Фото: администрация

В Красноярске с 1 ноября меняется схема маршрута № 37 – теперь автобус будет ездить через Восточный вход на Столбы до оздоровительного комплекса «Гренада». Как сообщают в администрации, ранее несколько автобусов выполняли дополнительные рейсы до «Гренады», теперь же этот маршрут будет утвержден на постоянной основе. Там уже оборудовали остановочные карманы и сделали разворотное кольцо.

- Этот вопрос стоял давненько, однако инфраструктура не позволяла. Люди три километра пешком шли. А теперь дорогу сделали, остановки предусмотрели и павильоны поставили. Пассажиры, конечно, обрадуются, особенно туристы и отдыхающие. У меня уже расписание приготовлено и распечатано, чтобы на новых остановках разместить, - рассказал водитель одного из автобусов 37 маршрута.