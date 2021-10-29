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Общество29 октября 2021 7:28

На месторождении «Торгашинское» в Красноярском крае 29 октября прогремят взрывы

Взрывные работы будут проводиться с 14 до 16 часов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 29 октября на месторождении «Торгашинское» пройдут взрывные работы с 14 до 16 часов. Как сообщает пресс-служба мэрии, радиус опасной зоны - 550 метров.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;

второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом;

третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.