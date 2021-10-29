Красноярского участкового ранили ножом в лицо в Свердловском районе города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районе Красноярска на участкового с ножом напал подозреваемый по одному из уголовных дел. Мужчина кинулся на полицейского и серьезно ранил его в лицо. Как сообщили в МВД, участковому понадобилась помощь медиков – раны зашили, сейчас с силовиком все в порядке.

ЧП произошло в квартире злоумышленника. Двое полицейских отправились на место жительства мужчины, подозреваемого в мошенничестве, чтобы доставить его в отделение полиции по поручению дознавателя. Один из участковых отправился в многоквартирный дом, а второй остался на улице, чтобы подозреваемый не смог сбежать через окно.

- Когда полицейский зашёл в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а мужчина оказал вооруженное сопротивление и ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление. Незамедлительно на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы ОП №6 МУ МВД России «Красноярское», который задержан указанных граждан, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в МВД.

Пострадавшего участкового срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь – раны промыли, зашили и отпустили полицейского домой.

Сейчас по данному факту сотрудники полиции собирают все необходимые материалы, чтобы передать их в органы следствия, для для дальнейшего расследования.