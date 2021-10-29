Под Красноярском избивший ветерана из-за 20 тысяч грабитель получил 5,5 лет колонии. Фото: следком

Вынесен приговор 40-летнему жителю поселка Зыково Березовского района, который в апреле этого года напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что вину он так и не признал, собранных следователями доказательства хватило для вынесения обвинительного приговора – 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах потерпевшего и взыскал причиненный материальный ущерб и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Напомним, что ранним утром 4 апреля в квартиру ветерана зашел грабитель в состоянии алкогольного опьянения. Он знал, что ветеран днем не запирает двери. Потребовал деньги, а когда уважаемый человек отказал, избил его. Забрал из серванта 20 тысяч и ушел. А когда в поселок приехала съемочная группа красноярского телеканала, на камеру цинично возмущался произошедшим.