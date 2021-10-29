Главный врач Красноярской БСМП обратился к жителям города. Стоп-кадр видео

Главный врач Красноярской больницы скорой медицинской помощи Сергей Гребенников обратился к жителям города. Он обратил внимание, что пока в обществе не утихает полемика о пользе или вреде вакцинации и масок, подкатила очередная волна коронавируса. Только на сей раз последствия намного серьезнее, чем прежде:

- Мы имеем переполненные больницы, необходимость открывать все новые и новые койки для оказания помощи таким пациентам. Мы имеем персонал, который валится с ног, измотан вторым годом борьбы. В связи с эти я настоятельно прошу вас использовать дни предстоящего отдыха с пользой – пожалуйста, вакцинируйтесь. Пожалуйста, используйте средства защиты, маски. Обрабатывайте руки, избегайте мест массового скопления людей. Будьте здоровыми.

БСМП стала первой больницей, куда 16 апреля 2020 года поступил первый в крае ковидный пациент. И с того дня здесь не сворачивает работу базовый инфекционный госпиталь, в котором проходят лечения заразившиеся. Медики в «красной зоне» в прямом смысле работают на износ. По данным оперштаба за минувшую неделю коэффициент заболеваемости коронавирусом в крае увеличился в 1,3 раза. Накануне, 28 октября, была зафиксирована новая рекордная отметка – 647 новых случаев за сутки.