В Хакасии из-за локдауна такси взвинтили цены в несколько раз. Стоп-кадр видео

В Хакасии из-за локдауна таксисты взвинтили цены до небесных высот. Дело в том, что в городах республики в рамках жестких ограничительных мер перестали ходить даже маршрутные автобусы, поэтому альтернативы добраться из точки А в точку Б у жителей Абакана нет. И при острой необходимости им приходится пользоваться услугами такси. И за отсутствием конкуренции некоторые перевозчики видимо, решили «подзаработать».

Молодая мама из Абакана Вероника Тихонова рассказала на странице ЦРОК (Центр развития общественного контроля) в Инстаграме: утром она должна была везти двух своих маленьких детей в поликлинику на уколы, а живут они в пригороде, в дачном поселке. В 8 утра заказала такси через приложение, ей высветилась стоимость поездки – 1005 тысячи рублей. Заказывать его Вероника не стала, решила попробовать еще раз чуть позже. В 10-м часу цена снизилась до 435 рублей, но это все равно больше, чем в обычные дни. И что делать в таком случае, молодая мама не знает.