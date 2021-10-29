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Происшествия29 октября 2021 4:39

В Красноярском крае пропавших детей нашли спящими в автобусе

Они возвращались домой из школы и оказались в гараже
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пропавших детей нашли спящими в автобусе

В Красноярском крае пропавших детей нашли спящими в автобусе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахте накануне, 28 октября, вся полиция была поднята по тревоге на поиски двух школьников. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратились родители 9-летнего мальчика и 7-летней девочки. Сообщили, что дети не вернулись домой из школы днем.

Полицейские проверяли все места, где они могли находиться, обходили знакомых и прочесывали близлежащую местность. Особое беспокойство вызвал первый настоящий мороз в Балахте – температура опустилась до -10С.

Удалось выяснить, что обычно дети возвращаются домой на автобусе. Было решено дополнительно проверить автобусный гараж. Каково же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящий детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут.

Все закончилось благополучно: мальчик и девочка дома, с родителями.