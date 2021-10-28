В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом за минувшую неделю выросло в 1,3 раза

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В Красноярском крае резко выросло количество заболевших коронавирусом – только за последнюю неделю число зараженных возросло в 1,3 раза. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграмм-канале. За минувшие сутки зарегистрировано 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За предыдущие 7 дней количество заболевших на 100 тысяч населения увеличилось со 112,1 до 140,6 соответственно.

Напомним, что в Красноярском крае с 30 октября действуют новые превентивные меры – появились QR-коды для привитых и переболевших граждан. Без такого пропуска жители не смогут посетить ТРЦ, а также различные культурные и спортивные массовые мероприятия. Жителям, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам, доступ в ТРЦ и другие места массового скопления людей, будет ограничен.