Жители Красноярска заметили нашествие крыс в центре города

Фото: Проспект Мира

Жители Красноярска заметили массовое нашествие крыс в центре города на улице Маркса. Как рассказали горожане «Проспекту Мира», от вторжения грызунов страдают работники бизнес-центра «Евразия» и справится с проблемой не помогает дератизация контейнеров.

Крысы расплодились в районе общежития №3 на улице Карла Маркса, 103. Такая ситуация, по словам жителей города, наблюдается уже несколько месяцев. И на сегодняшний день грызунов постоянно становится больше. Они бегают у мусорных контейнеров рядом со зданием администрации. Собственники контейнеров регулярно проводят дератизацию, но результат оказывается непродолжительным.

В Красноярском педагогическом университете, которому принадлежит общежитие, «Проспекту Мира» сказали, что причина большого количества грызунов — в точках общепита, расположенных в соседних зданиях. Начальник по функционированию имущественного комплекса университета Сергей Корнилов утверждает, что их мусорные контейнеры стоят рядом с общежитием.

По его словам, на данный момент в общежитии проживает около 14 человек, поэтому там не может быть мусора такого масштаба, чтобы на территории плодились крысы. В июле, августе и сентябре у общежития раскладывали отраву, но сейчас погода стала влажной, поэтому с грызунами бороться сложнее.